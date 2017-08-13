«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с казанским «Рубином»

«СКА-Хабаровск» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе имени Ленина в Хабаровске, закончилась со счетом 1:1.

В составе «СКА» на 82-й минуте отличился Венцислав Христов, в составе «Рубина» в компенсированное время гол забил Мийо Цакташ.

Новичок премьер-лиги «СКА-Хабаровск» в шести турах набрал 4 очка и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. В активе казанцев 8 баллов и 8-е место.