В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

Сильный ветер с порывами до 20 м/с, дождь, гроза и град ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшее время. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС.

«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны с запада на восток в ближайшие 2-3 часа с сохранением на ближайшие сутки 14 августа по Московской области и г. Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквалистые порывы ветра 15-20 м/с», - заявили в ведомстве.

Спасатели не исключают подтопления дорог, затруднения движения транспорта. Также возможно повреждение линий электропередачи и слабо укрепленных рекламных конструкций. Возможно повреждение молниями не оборудованных громоотводами объектов.