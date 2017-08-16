Умерла старейшая актриса МХТ Кира Головко

В ночь на 16 августа умерла старейшая актриса Московского Художественного театра имени Чехова, народная артистка РСФСР Кира Головко. Это ТАСС сообщила пресс-атташе МХТ Мария Малкина. Прощание с Головко пройдет 18 августа в портретном фойе театра, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

ТАСС напоминает о путанице с годом рождения актрисы. Сама она объясняла, что родилась в 1919 г., но в паспорте был указан 1918 г., потому что ее мать изменила эти данные в метрике, чтобы ее взяли в пятый класс школы.

В 1938 г. Кира Головко была принята во вспомогательный состав труппы Московского Художественного театра и служила в театре до 1950 г. ТАСС напоминает, что Головко в юности писала письмо со-основателю театра Константину Станиславскому, ответа тогда не получила, но много лет спустя нашла свое послание в театральном музее со строчками, которые Станиславский собственноручно подчеркнул. Под руководством Владимира Немировича-Данченко ей довелось работать. В ее карьере 50 ролей в спектаклях, признанных классикой отечественной сцены. Это - «На дне», «Царь Федор Иоаннович», «Анна Каренина», «Три сестры», «Мария Стюарт», «Тартюф», «Кабала святош», «Московский хор», «Лес».

С 1950 по 1957 гг. Головко служила в Калининградском драмтеатре: в Калининград она уехала с мужем, адмиралом Арсением Головко, которого отправили туда в командировку. Затем она вернулась в МХТ.

Кира Головко также снялась в двух десятках кинофильмах, среди которых «Глинка», «Первоклассница», «Председатель».