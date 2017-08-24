Умер балетмейстер Владимир Василев

Хореограф, главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета Владимир Василев скончался на 87-м году жизни.

«Ушел из жизни выдающийся хореограф, главный балетмейстер нашего театра, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Владимир Юдич Василев», — сообщили в пресс-службе театра.

Прощание с балетмейстером состоится в субботу в 11.00 в атриуме Государственного академического Большого театра, похоронят его на Зеленковском кладбище в Московской области.

В 1977 г. Василев и его супруга возглавили ансамбль «Молодой балет» (с 1992 г. — Государственный академический театр классического балета), которым бессменно руководили.