Прощание с Людмилой Рюминой состоится 4 сентября в фольклорном центре актрисы

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Людмилой Рюминой состоится в понедельник, 4 сентября, в Московском культурном фольклорном центре артистки. Артистка умерла в Москве на 69-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя фольклорного центра Елену Орлову.

«Людмила Георгиевна скончалась сегодня ночью в больнице от онкологического заболевания. Прощание планируем провести в понедельник в фольклорном центре», – сказала Орлова.

Советская и российская певица Людмила Рюмина родилась в Воронеже в 1949 г. Была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля «Русы», исполняла русские народные песни. С 1999 г. являлась главой Московского культурного фольклорного центра.