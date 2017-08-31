Умерла создатель ансамбля «Русы» Людмила Рюмина

В Москве в возрасте 68 лет умерла народная артистка РСФСР певица Людмила Рюмина. Как сообщил ТАСС источник в окружении певицы, она умерла в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни. Смерть Рюминой «РИА Новости» подтвердили в Москонцерте.

«Людмила Георгиевна скончалась сегодня ночью в больнице от онкологического заболевания. Прощание планируем провести в понедельник в Фольклорном центре», – сообщила «Интерфаксу» представитель Московского культурного фольклорного центра Рюминой Елена Орлова.

Людмила Рюмина – исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля «Русы», художественный руководитель фольклорного центра своего имени.