Умерла актриса Жанна Моро

Умерла французская актриса Жанна Моро, сообщает Le Figaro со ссылкой на ее агента. Ей было 89 лет. Ее нашли мертвой в ее доме в Париже, подтвердила журналу Closer мэр VIII округа города Жанна д'Отсерр.

Жанна Моро родилась 23 января 1928 г. в семье трактирщика и танцовщицы в Париже. Она училась театральному искусству в Высшей национальной консерватории драматического искусства, затем служила в «Комеди-Франсез» и других театрах.

В кино Моро снималась у Луи Бунюэля, Тео Ангелопулоса, Вима Вендерса, Райнера Фассбиндера, Микеланджело Антониони, Орсона Уэллса, Франсуа Трюффо, Луи Маля, Бертрана Блие, ее карьера продолжалась 65 лет.

В 1960 г. актриса получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Питера Брука Moderato cantabile по роману Маргерит Дюрас. В 1992 г. она получила национальную кинопремию Франции «Сезар» за роль в фильме La vieille qui marchait dans la mer («Женщина, которая шла по морю»). В 1998 г. Моро получила почетного «Оскара» из рук Шэрон Стоун, в 1995 и 2008 гг. она получала почетные награды «Сезар».

В 1975 и 1995 гг. она возглавляла жюри Каннского фестиваля, а в 2000 г. стала первой женщиной, избранной в Академию изящных искусств Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой уже выразили соболезнования близким актрисы. Жанна Моро была художницей, которая воплощала всю сложность кинематографа и отвечала всей требовательности этого искусства, говорится в заявлении Елисейского дворца.