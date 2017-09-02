Хэмилтон побил рекорд Шумахера по победам в квалификациях

Британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», выиграл в квалификации Гран-при Италии. Второе и третье места заняли гонщики команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен и австриец Даниэль Риккардо.

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», выбыл после второго сегмента и занял 14-е место.

Хэмилтон стал абсолютным рекордсменом по числу выигранных квалификаций. Сегодняшняя победа стала 69-й в карьере гонщика. По этому показателю он обогнал Михаэля Шумахера, на счету которого 68 побед.