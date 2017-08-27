Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», выиграл Гран-при Бельгии. Его партнер по команде финн Валттери Боттас занял 5-е место.

Вторым финишировал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй гонщик «Феррари» финн Кими Райкконен занял 4-е место.

Третьим к финишу пришел австралийский автогонщик Даниэль Риккардо, выступающий за «Ред Булл». Его партнер по команде нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен не финишировал.

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», занял 12-е место. Второй пилот «Торо Россо» испанец Карлос Сайнс пришел к финишу 10-м.