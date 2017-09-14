Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое, 64-е, место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Германия вытеснила Бразилию с первого места и возглавила рейтинг. На втором месте — бразильская сборная. Замыкает тройку лидеров национальная команда Португалии, поднявшаяся на три позиции. В первую десятку также вошли Аргентина, Бельгия, Польша, Швейцария, Франция, Чили и Колумбия.

Соседями России в рейтинге являются Алжир и Китай, поделившие 62-е и 63-е места, Гвинея (65-е) и Албания (66-е).