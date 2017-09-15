Гребцы сборной России получили визы в США

Все гребцы сборной России получили визы в США, сообщили в Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Визы всем гребцам и сопровождающим одобрены», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФГСР в пятницу.

С 23 августа посольство США в России приостановило выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Выдача виз возобновилась 1 сентября - и только в Москве. Из-за этого не все гребцы смогли подать заявления на получение виз, 18 спортсменов по-прежнему оставались в подвешенном состоянии и начали рассматривать возможности получения виз через другие посольства.

Чемпионат мира по академической гребле пройдет в Сарасоте (США) с 24 сентября по 2 октября.