Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Севильей»

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил оштрафовать московский «Спартак» на 60 000 евро за поведение болельщиков клуба в матче первого круга группового этапа Лиги чемпионов в Словении против «Марибора». Об этом сообщает в пятницу пресс-служба организации.

Решение было принято на заседании управления по контролю, этике и дисциплине UEFA.

В результате болельщикам столичного клуба будет закрыт гостевой сектор в ближайшем выездном матче команды в еврокубках.

Матч «Марибор» - «Спартак» состоялся 13 сентября и закончился вничью, 1:1. В первом тайме болельщики «Спартака» зажгли несколько файеров, один из которых они выбросили прямо на футбольное поле, напоминает «Интерфакс». Позже UEFA открыл дисциплинарное дело.

Выездной матч «Спартака» в Лиге чемпионов пройдет 1 ноября – в Испании против «Севильи».