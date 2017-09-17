Матч «Тосно» со «Спартаком» закончился со счетом 2:2

Футбольный клуб «Тосно» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Ленинградской области и завершилась со счетом 2:2.

Голами в составе «Спартака» отличились защитник Георгий Джикия на 35-й минуте матча и полузащитник Марио Пашалич на 63-й. Голы в ворота москвичей забили нападающие Евгений Марков на 86-й минуте и Антон Заболотный на 90-й.

На данном этапе «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата (13 очков), «Тосно» расположилось на 13-й строчке (9 очков).

В следующем туре «Спартак» 23 сентября примет у себя махачкалинский «Анжи», «Тосно» на следующий день сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».