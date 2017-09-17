«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Ахматом»

Футбольный «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 2:2.

Голы в ворота грозненской команды забили полузащитник Константин Савичев на 13-й минуте матча и нападающий Венцислав Христов на 88-й. Голами в составе «Ахмата» отличились нападающий Аблай Мбенг на 65-й минуте и полузащитник Антон Швец на 82-й.

На данном этапе «Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата (14 очков), «СКА-Хабаровск» расположился на 14-й строчке (8 очков).

В следующем туре «Ахмат» 25 сентября примет у себя казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск» в этот же день сыграет на выезде с пермским «Амкаром».