Германия вернула картину Василия Поленова «Пруд с ветлами»

Германия вернула картину Василия Поленова «Пруд с ветлами». Торжественная церемония передачи картины состоялась 26 сентября. Художественный музей города Киля передал Таганрогскому государственному литературному и историко-архитектурному музею-заповеднику работу живописца.

Картина пропала из Таганрога во время Великой Отечественной войны. «Неправомерно перемещенные культурные ценности должны быть возвращены законным владельцам или их правопреемникам. Федеральное правительство строго придерживается этого положения международного права. Возвращением России картины Василия Поленова «Пруд с ветлами» мы в то же время хотим исправить беззаконие, ответственность за которое несет германская сторона», - заявили в посольстве Германии в Москве.