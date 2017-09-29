Ушла из жизни двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова

Знаменитая советская фигуристка, которая является двукратной олимпийской чемпионкой в парном катании, Людмила Белоусова ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает в пятницу новостной продюсер американской телекомпании 6ABC Кристен Битти, пишет «Интерфакс».

Причина смерти советской спортсменки не указывается.

Российский тренер Алексей Мишин в комментарии ТАСС заявил, что ее уход - это большая потеря, поскольку он «половину жизни провел в одной раздевалке» с Белоусовой и Олегом Протопоповым.

Людмила Белоусова выступала в паре с Олегом Протопоповым. Вместе они выиграли золото на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. Кроме того, дуэт четыре раза становился победителем на чемпионатах мира и еще четыре - на чемпионатах Европы.

24 сентября 1979 г. Белоусова и Протопопов объявили об окончании спортивной карьеры. Во время гастролей в Швейцарии они попросили политического убежища и решили не возвращаться в СССР. За это пара была лишена званий заслуженных мастеров спорта.

Впоследствии Белоусова и Протопопов проживали в швейцарском Гриндельвальде.

В 2003 г. они вернулись в Россию и посетили в Санкт-Петербурге финал соревнований мировой серии ISU Гран-при по фигурному катанию.