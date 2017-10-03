Путин съязвил по поводу количества легионеров в «Зените»

Президент Владимир Путин раскритиковал руководителя ФК «Зенит» Сергея Фурсенко за недостаточное количество российских футболистов в составе команды из Петербурга.

Фурсенко заявил на заседании Совета при президенте по развитию спорта, что российским футболистам необходима конкуренция с легионерами, передает ТАСС. По его словам, футбол в России является национальной спортивной игрой.

Однако Путин скептически отнесся к его словам. Он неожиданно напомнил, что в одном из матчей Лиги Европы у «Зенита» вышло на поле восемь иностранцев. «Молодец, Сергей, – сказал Путин. – Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина России, и вратарь – три. Вот молодец!»

Фурсенко после заседания заявил, что у «Зенита» нет проблемы с легионерами. «Дело в том, что мы обеспечиваем в команде конкуренцию. Только в конкурентной борьбе можно достичь каких-то результатов, если отказаться от легионеров, чемпионат России будет совсем другим. А точку зрения правительства мы всегда поддерживаем», - прокомментировал руководитель «Зенита» слова президента.

По его словам, сейчас главной задачей является подготовка футболистов к чемпионату мира. «Временные перекосы с точки зрения участия легионеров только позитивно скажутся на поведении наших футболистов, потому что они будут отвоевывать место в составе, они должны это делать», - считает Фурсенко.