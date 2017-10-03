Фурсенко ответил на упрек Путина словами об иностранных архитекторах Петербурга

Санкт-Петербург был спроектирован иностранными архитекторами, и сейчас этот город является российским достоянием. Президент футбольного клуба «Зенит» считает, что похожая ситуация будет и с игроками «сине-бело-голубых». Так Фурсенко ответил на слова главы государства Владимира Путина о том, что в составе «Зенита» на данный момент играет много легионеров.

Ранее президент скептически воспринял заявление Фурсенко о том, что конкуренция с иностранными легионерами пойдет на пользу российским футболистам.

Путин напомнил Фурсенко, что во время одного из матчей Лиги Европы «Зенит» выпустил на поле восемь иностранцев. «Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина России, и вратарь – три», - упрекнул его Путин на заседании Совета при президенте по развитию спорта.

«Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику. Мы согласны с тем, что надо развивать российский футбол, но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург: приехали иностранные архитекторы, а теперь это наше достояние. Так же будет и с "Зенитом"», - пояснил Фурсенко.

Он также пообещал, что из группы на чемпионате мира «Зенит» точно выйдет. «Уверен, что составим конкуренцию самым сильным командам», - передает его слова «Р-спорт».