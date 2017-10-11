Первая ретроспективная выставка Nina Ricci пройдет в галерее на Солянке

Выставка «Nina Ricci: во сне и наяву», приуроченная к 85-летию французского дома моды, пройдет в Москве в Государственной галерее на Солянке. В пяти залах будет представлено наследие марки разных лет: эскизы платьев, архивные фотографии, интервью Нины Риччи и ее сына Роберта, рекламные кампании и обложки и журнальные съемки с нарядами Nina Ricci, парфюмерия.

«Nina Ricci: во сне и наяву» - первая ретроспективная выставка марки в России.

Выставка будет работать с 26 октября до 10 декабря.