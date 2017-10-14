Мединский поделился впечатлениями от просмотра «Матильды»

Министр культуры России Владимир Мединский сравнил фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя с таким картинами как «Елизавета», «Золотой век» и «Влюбленный Шекспир».

«Я смотрел фильм, для меня это загадка, потому это такая костюмированная историческая мелодрама из серии “Елизавета”, “Золотой век”, “Влюбленный Шекспир”. Из этой серии фильм», — цитирует Мединского газета «Известия».

«РИА Новости» министр сообщил, что не пойдет на премьеру «Матильды» в Москве, но пообещал высказаться о фильме после того, как он появится в прокате. Мединский не исключил интереса международных прокатчиков к «Матильде». «С учетом того, какую рекламную кампанию ей устроили, думаю, интерес будет», — сказал он.

Также министр сообщил, что планирует посетить премьеру балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова. «Да, я схожу, посмотрю», — сказал Мединский. Премьера состоится в декабре.