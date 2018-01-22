Золотое кольцо России хотят расширять на один город в год

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Минкультуры России с сегодняшнего дня собирает заявки от городов - претендентов на вхождение в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России», ожидая его расширения на один город в год. «Минкультуры с 22 января начало сбор заявок от городов, которые хотят войти в туристический маршрут "Золотое кольцо". На сегодняшний день очень многие города желают вступить в этот союз. В среднем один город в год будет приниматься», - сказала замминистра культуры Алла Манилова.
По словам Маниловой, «Золотое кольцо» будет бороться за вхождение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Каждая страна мечтает о входе в список ЮНЕСКО. В России два объекта Татарстана вошли в этот список - Болгар и Свияжск. Мы решили, что в "Золотом кольце" нужно проделать ту же работу. Например, если маршрут получит сертификацию Совета Европы, начнут приезжать европейские туристы, потому что начнут доверять», - отметила она.
Чтобы попасть в «Золотое кольцо», город должен иметь объекты культурного наследия, православные объекты, музеи, народные ремесла. Кроме того, город должен быть благоустроен (парки, турмаршруты, театры, кинозалы), иметь отели всех уровней, меню на разных языках и т. д., уточнил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы Олег Рожнов. Кроме того, должно быть хорошее транспортное сообщение. «При выполнении этих условий мы готовы принять город-кандидат в список "Золотого кольца"», - заключил он.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2017 г. города «Золотого кольца» приняли 5 млн туристов. Сегодня в этот классический маршрут, охватывающий в основном города Владимиро-Суздальской Руси, входят восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. В числе дополнительных городов, на которые ориентируются туроператоры, - Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский и другие.
«Золотому кольцу» 50 лет
Метелица Сергей / Фотохроника ТАСС
В 2017 г. исполняется 50 лет туристическому маршруту «Золотое кольцо России», одному из самых известных советских брендов. Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута - журналист и литератор Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская культура» в ноябре - декабре 1967 г. серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Первый очерк вышел 21 ноября. На фото: команда теплохода «Михаил Фрунзе» во время встречи туристов традиционным хлебом-солью. Ярославль, 1984 г.
1/18
Е. Недери / Фотохроника ТАСС
К «Золотому кольцу» обычно относят восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. На фото: туристический лагерь, Ростовская область, 1984 г.
2/18
Владимир Смирнов / ТАСС
Один из крупнейших городов «Золотого кольца» - Ярославль, его нередко называют столицей маршрута. Исторический центр города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
3/18
Коньков Александр / Фотохроника ТАСС
«Золотое кольцо» объединяет города, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, всегда вызывавшие интерес у туристов. На фото: туристы из Франции во время посещения Троице-Сергиевой лавры, 1966 г.
4/18
Владимир Баранов / Ведомости
Сергиев Посад - единственный город «Золотого кольца», расположенный в Московской области. Он включен в состав маршрута в 1969 г. Самая известная достопримечательность города - мужской монастырь Троице-Сергиева лавра - является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
5/18
Евгений Разумный / Ведомости
В городах «Золотого кольца» туристам доступны два вида размещения - «большие» отели (к ним относят гостиницы с количеством номеров более 15) и «малые» (это частные гостевые дома или гостиницы) На фото: панорама Суздаля
6/18
Лев Устинов / РИА Новости
Самая большая гостиница Суздаля - Суздальский туристический центр, бывший гостинично-туристический комплекс, построенный к Олимпиаде-80 (на фото двор перед ГТК, 1977 г.). Одновременно он может принять до 700 гостей, указано на официальном сайте города
7/18
Андрей Махонин / Ведомости
По данным туристических сайтов Travel.ru и Roomguru.ru, в тройку самых популярных городов «Золотого кольца» регулярно входит Переславль-Залесский. Свыше 90% гостей приезжали в город на экскурсии, уточнял Travel.ru
8/18
Беляков С. / Фотохроника ТАСС
Главная улица Переславля-Залесского в 1991 г.
9/18
И. Дынина / Фотохроника ТАСС
Один из древнейших городов «Золотого кольца» - Ростов Великий, первое упоминание о котором в летописях относится к 862 г. В 1970 г. он был включен в список исторических городов РСФСР. На фото: вход в Красную палату Ростовского кремля, где расположены жилые помещения для туристов, 1969 г.
10/18
Юлия Ерашова / Ведомости
В 2015 г. Ростов Великий посетили более 400 000 гостей, указано на официальном сайте города. В Ростове действует 26 гостиниц разного уровня, наиболее крупные из них имеют статус "3 звезды"
11/18
Фото Сергея Метелицы и И. Дынина / Фотохроника ТАСС
Маршрут «Золотое кольцо» стартует во Владимире, считает официальный сайт города. На фото: туристы у Успенского собора, 1983 г.
12/18
Юлия Ерашова / Ведомости
Во Владимире расположены памятники архитектуры разных периодов: постройки владимиро-суздальской школы, Никитская церковь в стиле барокко, здания в стиле классицизма, псевдоготический католический храм св. Розария, построенный в 1894 г. Успенский и Дмитриевский соборы входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
13/18
О. Иванов / РИА Новости
Одно из часто встречающихся развлечений для туристов - народные праздники и гулянья. На фото: праздник «Проводы русской зимы», г. Кострома,1973 г.
14/18
Александра Астахова / Ведомости
Исторический центр города включает образцы эпохи классицизма конца XVIII—XIX вв. Из памятников допетровской эпохи сохранились комплексы Ипатьевского и Богоявленско-Анастасииного монастырей
15/18
Дынин Исаак / Фотохроника ТАСС
Неофициально город Иваново называют «городом невест» - из-за того, что на его предприятиях по изготовлению и обработке тканей работало большое количество женщин. На фото: модели из хлопчатобумажных тканей студенческого дома моделей показывают авторы - учащиеся Ивановского текстильного института им. М. В. Фрунзе, 1982 г.
16/18
Владимир Смирнов / ТАСС
Вид на Федоровскую церковь на Центральной площади Иваново
17/18
Злата Милявская / Ведомости
Помимо основных восьми в список «Золотого кольца» включают Александров (на фото), Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекшу, Москву, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шую
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Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» предупредила о рисках для своего бизнеса и финансового состояния от возможных новых западных санкций против партнера - госкорпорации «Ростех», передает Reuters.
«Полюс» и «Ростех» ранее договорились разрабатывать крупнейшее в России из пока нетронутых месторождений золота - Сухой лог. В начале 2017 г. лицензию на его освоение месторождения получило совместное предприятие компаний «СЛ Золото».
«Если будут введены новые санкции против корпорации "Ростех", аффилированных с ней лиц и ряда ключевых исполнительных руководителей, вследствие чего корпорация выйдет из "СЛ Золото", такой выход приведет к тому, что Группа потеряет право исследовать и разрабатывать месторождение Сухой лог, что может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса Группы, для ее операционного и финансового состояния, для способности компании обслуживать долговые обязательства», - говорится в проспекте «Полюса» к выпуску евробондов, с копией которого ознакомился «Рейтер».
«Полюсу» принадлежит 58,4% «СЛ Золото», остальные 41,6% - у «Ростеха».
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Американские сенаторы сегодня согласились временно (на три недели) продлить финансирование работы федерального правительства США.
В ходе голосования 81 из 100 сенаторов выступил за прекращение процедуры филибастера - тактики парламентской борьбы, когда принятие решений намеренно затягивается при помощи злоупотребления различными процедурами. Далее сенаторам предстоит проголосовать непосредственно за законопроект, но это, как отмечают американские СМИ, станет формальностью, так как уже ясно, что сенаторы от обеих партий готовы голосовать «за».
После этого законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей. Затем документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
Таким образом, после завершения этого процесса федеральное правительство США сможет возобновить работу до 8 февраля.
Последний раз федеральные госорганы США приостанавливали работу на 16 дней в 2013 г. В случае прекращения финансирования ряд госслужащих отправляются в отпуска без сохранения оплаты, в то же время отвечающие за безопасность и внешнюю политику структуры продолжают работу.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал слова российского президента Владимира Путина о возвращении Киеву находящейся в Крыму военной техники «трюком», пишет «Украинская правда».
По его словам, украинские власти не получали от России официального обращения. «Вы все прекрасно понимаете этот трюк России», – сказал он. Климкин считает, что Россия хочет показать наличие какого-либо диалога с Украиной по Крыму. «Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», – добавил министр.
Климкин напомнил о положениях Гаагской конвенции о правилах ведения войны. «В статье пятьдесят третьей написано, что оружие должно возвращаться после заключения мира», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине находящуюся в Крыму украинскую военную технику, однако, по его словам, эта техника в «плачевном состоянии».
Позже командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко опроверг информацию о плохом состоянии техники. В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что Украина готова принять технику только вместе с полуостровом.
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Исполняющим обязанности мэра Махачкалы стал заместитель мэра Абусупьян Гасанов. Об этом он сам сообщил на аппаратном совещании, говорится на сайте мэрии.
Ранее СК возбудил уголовное дело против мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Его подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, в марте 2016 г. мэр Махачкалы незаконно подписал постановление о передаче в собственность земельного участка и получил за это 1,1 млн руб. Позже Мусаева арестовали на 10 суток. Он свою вину не признал. Однако отметил, что не собирается никуда бежать.
«Каждый несет персональную ответственность за принимаемое решение. Городским собранием утверждены должностные инструкции, которые устанавливают меру ответственности за вынесение того или иного решения, отмечу, персонального. Я при чем? Я 5000 листов в день читать не могу, у меня было 100%-ное зрение, когда я пришел на работу, а сейчас оно ухудшилось из-за постоянного чтения материала», - заявил Мусаев в суде (текст его обращения к судье опубликован на сайте мэрии Махачкалы).
Бизнес
Новости
Министр энергетики Норвегии рассказал о нефтяной гонке с Россией в Арктике
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Норвегия должна определить потенциальные запасы нефти и газа вблизи границы с Россией в северных морских водах для защиты своих экономических интересов, передает Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Терье Соекинеса.
Норвегия и Россия в 2010 г. договорились о разделении спорных районов Баренцева моря, что позволяет каждой стране теперь использовать ресурсы, скрытые под морскими водами.
«Нам нужно начать дискуссию о том, что делать на севере. Мы видим развитие на российской стороне... они бурят и, вероятно, найдут нефть», - сказал Сойкинес.
По словам министра, если российская сторона найдет запасы полезных ископаемых на границе, отделяющей российские участки от норвежских в Баренцевом море, то «мы должны быть готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить экономические интересы Норвегии».
Как пишет агентство, работы по поиску нефти и газа на российской стороне ведет «Роснефть».
Норвежское нефтяное управление (NPD) полагает, что в норвежской части Баренцева моря имеется почти две трети еще не обнаруженных ресурсов (их оценка составляет 8,6 млрд баррелей).
Путин прогулялся по Арктике
Михаил Метцель/ТАСС
29 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили остров Земля Александры (Земля Франца-Иосифа)
1/12
Алексей Дружинин/ТАСС
Сергей Донской, министр природных ресурсов, показал результаты работы по очистке Арктики. С шести островов архипелага вывезут более 42 000 т мусора, в основном металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, сообщает «Интерфакс»
2/12
Алексей Дружинин / РИА Новости
Глава государства посетил расположенную на острове ледяную пещеру. Местные ученые рассказали о том, как они исследуют ледник. Ученые показали президенту пузырьки воздуха внутри льда, с их помощью ученые анализируют состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад
3/12
Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин опробовал ледоруб - несколькими ударами высек несколько осколков льда и передал их ученым
4/12
Алексей Дружинин/ТАСС
В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны России Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов. Арктические условия вынудили участников поездки надеть специальную одежду, на них были пуховики красного цвета
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Алексей Дружинин/ТАСС
На программу по очистке Арктики было выделено 2,5 млрд руб., сказал Сергей Донской
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Пресс-служба Президента России
Несмотря на минус 27 градусов и сильный ветер, президент поднялся на специальную смотровую площадку. Оттуда он осмотрел чистую зону Северного Ледовитого океана, покрытого льдом, которая еще недавно была захламлена мусором
7/12
Алексей Дружинин/ТАСС
Семь лет назад Путин заявил о необходимости провести «генеральную уборку» в Арктике. В результате этого были организованы несколько исследовательских экспедиций и прошла уборка территории
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Авиавласти США приостановили все грузовые авиаперевозки из международного аэропорта Каира, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в аэропорту и авиакомпании EgyptAir. По данным агентства, запрет на грузовые авиаперевозки из Египта в Соединенные Штаты связан с «отсутствием уверенности в достаточности мер безопасности в каирском аэропорту». Запрет не распространяется на личный багаж пассажиров.
Именно сегодня в каирском аэропорту начала работу делегация инспекторов из России, готовясь к возобновлению авиасообщения между Москвой и Каиром.
4 января президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий возобновить рейсы в Каир. Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера. В небе над Синаем в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту. В авиакатастрофе погибли 224 человека. До введения запрета в Египте отдыхали 3 млн россиян ежегодно, что обеспечивало 70% туристического потока страны.
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Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции, но отпущенный в Россию для встречи с родственником, встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщила сегодня пресс-служба Совета Федерации. Когда прошла встреча, не уточняется.
«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Керимов защищает свои интересы самостоятельно, но официальная Москва будет ему содействовать.
21 ноября 2017 г. Керимова задержали в аэропорту Ниццы и доставили в полицию для допроса. Французская прокуратура предъявила ему обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. 23 ноября его отпустили под залог в размере 5 млн евро, который позднее был увеличен до 40 млн евро. Детали обвинений раскрывали только французские СМИ. Речь может идти о сделках с недвижимостью на сумму 400 млн евро, проведенных с занижением стоимости, и незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро.
19 января стало известно, что Керимову разрешили съездить в Россию на три дня - до 21 января включительно. «Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию для того, чтобы навестить серьезно больного родственника - брата или сводного брата», - говорилось в заявлении прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претре.
В какие проекты вкладывал Керимов
PhotoXPress
В 1999 г. Сулейман Керимов стал депутатом Государственной думы. В том же году купил акции нефтяной торговой компании «Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт». На снимке (слева направо): депутаты, члены комитета Госдумы по безопасности Сулейман Керимов, Ахмед Билалов и заместитель начальника Главного управления правовой работы и внешних связей МВД Татьяна Москалькова
1/16
Дмитрий Донской / РИА Новости
В 2003 г. «Нафта-Москва» получила заем у Внешэкономбанка, который был инвестирован в акции компании ОАО «Газпром». В следующем году Сбербанк предоставил структурам Керимова заем в общем размере $3,2 млрд. К 2006 г. «Нафта-Москва» стала владельцем 4,25% акций «Газпрома» и 5,6% акций Сбербанка
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KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
В 2003-2004 гг. структуры «Нафта-Москва» скупили около 430 га земли в Рублево-Архангельском на западе Москвы
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Сергей Савостьянов / ТАСС
В июне 2005 г. Керимов стал владельцем СПК «Развитие» – крупнейшего строительного холдинга столицы, объединявшего корпорации «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой». Однако спустя несколько месяцев продал его Олегу Дерипаске
4/16
«Полиметалл»
В ноябре 2005 г. «Нафта-Москва» приобрела 70% акций «Полиметалла», горнорудной компании, занимающейся добычей серебра, золота и меди. В 2007 г. «Полиметалл» провел IPO на Лондонской фондовой бирже, после чего «Нафта-Москва» продала акции компании
5/16
VALERY HACHE / AFP
В 2006 г. Ferrari Enzo, за рулем которого находился Керимов, потерял управление и врезался в дерево на Английской набережной Ниццы. Удар пришелся на бензобак, и машина сразу же загорелась (на фото – последствия аварии). Керимов с серьезными ожогами и травмами был доставлен на вертолете в ожоговый центр Марселя
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Денис Гришкин / Ведомости
Весной 2009 г. куплены 25% акций крупнейшего застройщика в России — группы ПИК
7/16
Polyus Gold
В том же 2009 г. «Нафта-Москва» купила у Владимира Потанина за $1,3 млрд 37% акций компании «Полюс золото» - крупнейшего производителя золота в России
8/16
Денис Абрамов / Ведомости
В июне 2010 г. Керимов и его партнеры Александр Несис, Филарет Гальчев и Анатолий Скуров приобрели 53% акций калийного гиганта «Уралкалий»
9/16
Саид Царнаев / РИА Новости
В январе 2011 г. Керимов купил 100% футбольного клуба «Анжи» и пообещал сделать его чемпионом России по футболу
10/16
Саид Царнаев / РИА Новости
Но планам не суждено было сбыться, в декабре 2016 г. он продал клуб
11/16
Евгений Разумный / Ведомости
В декабре 2013 г. Керимов продал акции «Уралкалия» бизнесмену Михаилу Прохорову и владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину. Тогда же Керимов продал весь пакет акций группы ПИК Сергею Гордееву и Александру Мамуту
12/16
Polyus Gold
В 2015 г. структуры сына Керимова Саида консолидировали 95% акций Polyus Gold (головной компании «Полюс золото»), проведя выкуп акций у миноритариев. После оферты последовал делистинг Polyus Gold с Лондонской биржи. Сейчас Polyus Gold - принадлежит на 100% Саиду Керимову
13/16
Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Керимов был одним из крупнейших спонсоров строительства Московской соборной мечети. Фото с церемонии открытия мечети 23 сентября 2015 г.
14/16
Валерий Шарифулин / ТАСС
Керимов и глава Чечни Рамзан Кадыров на открытии Московской соборной мечети
15/16
Максим Стулов / Ведомости
В 2017 г. «Полюс» (прежнее название «Полюс золота») провела SPO на Московской и Лондонской бирже на $799 млн (без учета опциона)
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О конкретном списке российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане говорить пока рано, переговоры с делегацией Международного олимпийского комитета (МОК) в Москве продолжаются. Об этом первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил «РИА Новости», отвечая на вопрос о допуске конькобежца Виктора Ана.
«В настоящий момент продолжаются переговоры с делегацией МОК под руководством заместителя генерального директора Пера Миро. Обсуждается широкий комплекс вопросов, спортивных, организационных, технических, которые касаются участия наших спортсменов и официальной делегации в Играх в Пхенчхане. Итоги переговоров будут подведены позднее, ещё предстоит много работы», - сказал Поздняков.
Сегодня в российских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан не допущен до Олимпийских игр-2018 из-за того, что его имя фигурирует в докладе Ричарда Макларена.
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Претендент на участие в президентских выборах от партии «Честно» Роман Худяков снял свою кандидатуру, несмотря на то что собрал подписи избирателей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Худяков отметил, что собрал 105 000 подписей с трудом и сложностями. Однако он решил снять свою кандидатуру в пользу действующего президента России Владимира Путина. По словам Худякова, необходимо объединиться вокруг «единого и единственного кандидата».
Кроме того, Худяков заявил, что готов предоставить подписи. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев назвал решение честным. «Это поступок не мальчика, но мужа», – сказал Булаев. «Только подписи с собой заберите», – добавил он.
Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина
Андрей Гордеев / Ведомости
Подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2018 г. доставили в его предвыборный штаб в Москве
1/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Штаб Путина за три дня подготовил для сдачи в Центризбирком 143 000 подписанных листов, сообщает «Интерфакс»
2/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Во всех регионах собрано более миллиона подписей, рассказал сопредседатель штаба и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин
3/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Подписные листы проходят двойную проверку: в региональном и центральном штабах
4/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Полностью проверены листы из 16 регионов, подписи из еще 27 регионов находятся на проверке, сказал Когогин
5/15
Андрей Гордеев / Ведомости
При сборе подписей штаб отказался от поквартирного обхода и сосредоточился на общественных пространствах, объяснил глава юридической службы штаба Сергей Кабышев
6/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На каждый субъект Федерации должно приходиться не менее 7500 подписей россиян, проживающих на его территории
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Штаб принял решение не останавливать сбор и «дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату»
9/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в штабе для формирования базы сторонников кандидата
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Церемония выдвижения Путина на четвертый президентский срок прошла 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ
11/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Инициативная группа, выдвинувшая действующего президента на выборы, состояла из 668 депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции и звезд культуры, искусства и спорта
12/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Путин на церемонии выдвижения не присутствовал
13/15
Андрей Гордеев / Ведомости
О намерении участвовать в президентских выборах Путин заявил в декабре на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия
14/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г.
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Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о сроках переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По его словам, посольство будет перенесено до конца 2019 г. Об этом он написал в Twitter.
Пенс пообещал, что власти США в ближайшие недели начнут активнее заниматься данным вопросом. «Иерусалим является столицей Израиля, и в этом контексте президент Трамп отдал распоряжение госдепартаменту начать предварительную подготовку переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим», - сказал он во время выступления в Кнессете. Его речь транслировал телеканал АВС.
6 декабря американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Белый дом принял решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город посольство страны из Тель-Авива. Пенс 21 января приехал в Израиль с трехдневным рабочим визитом в рамках ближневосточного турне. Ранее он побывал в Египте и Иордании. Изначально его поездка в Израиль была запланирована в декабре, но из-за массовых протестов на Ближнем Востоке ее перенесли.
«День гнева» на Ближнем Востоке
Adel Hana / AP
8 декабря на Ближнем Востоке начались акции протеста под названием «День гнева» против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город американское посольство из Тель-Авива. На фото сторонники «Хамаса» (организация признана террористической в большинстве западных стран) жгут плакаты во время протестов в палестинском лагере беженцев, расположенном в трех километрах к северу от Джебалии. Лагерь беженцев находится в Северной Газе
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Nasser Shiyoukhi / AP
На момент публикации израильское издание Haaretz сообщало, что в столкновениях с израильскими силами безопасности на Западном берегу и в секторе Газа пострадали не менее 60 палестинцев, двое погибли
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Nasser Shiyoukhi / AP
Против протестующих израильские силовики применяют слезоточивый газ и резиновые пули, палестинцы закидывают оппонентов камнями, «коктейлями Молотова»
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Adel Hana / AP
Помимо Иерусалима и сектора Газа ожесточенные столкновения проходили в таких палестинских городах, как Хеврон, Наблус, Дженин, Тулкарем и Иерихон
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Nariman El-Mofty / AP
Изначально протесты начались в Палестине, позже акции стали проходить и в других мусульманских странах. Фото с акции протеста в Египте
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Ebrahim Noroozi / AP
Израиль с 1980 г. считает Иерусалим своей столицей. Палестинцы оспаривают территориальную принадлежность восточной части Иерусалима. На фото акция протеста в Иране
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Heri Juanda / AP
В Индонезии во время акции протеста сжигали плакаты с изображением американского президента Дональда Трампа
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Farah Abdi Warsameh / AP
Лидер палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания заявил ранее, что принятое в США решение «похоронило» израильско-палестинский мирный процесс. На фото: акция протеста также проходит в Сомали
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Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в конгрессе национального диалога по Сирии в Сочи, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИДа Турции.
￼«PYD и силы самообороны сирийских курдов (YPG) не будут участвовать в конгрессе в Сочи, поскольку мы этого не одобрили. Ни одна группа не сможет участвовать в сочинском конгрессе, если Турция будет против этого. Список участников принимается всеми тремя странами (Россией, Турцией и Ираном) совместно», — сказал собеседник агентства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что курды включены в список приглашенных на конгресс в Сочи. «Что касается роли курдов в дальнейшем политическом процессе, то, безусловно, эта роль должна быть обеспечена. Но она должна быть обеспечена на общей платформе, на которой все сирийские этнические, конфессиональные, политические силы призываются уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», - сказал Лавров каналу RT. При этом российский дипломат отметил, что «Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов».
Конгресс сирийского национального диалога состоится 29-30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1500 представителей.
Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция договорилась с Россией о проведении «антитеррористической операции» «Оливковая ветвь» против курдского анклава в сирийском Африне. Выступая в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что Турция не отступит от ее проведения и намерена взять Африн под контроль. Российские военные были заблаговременно выведены из зоны наступления турецких сил.
Анкара считает партию «Демократический союз» и ее боевое крыло YPG террористическими организациями, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.