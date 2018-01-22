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Золотое кольцо России хотят расширять на один город в год

Минкультуры России с сегодняшнего дня собирает заявки от городов - претендентов на вхождение в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России», ожидая его расширения на один город в год. «Минкультуры с 22 января начало сбор заявок от городов, которые хотят войти в туристический маршрут "Золотое кольцо". На сегодняшний день очень многие города желают вступить в этот союз. В среднем один город в год будет приниматься», - сказала замминистра культуры Алла Манилова.

По словам Маниловой, «Золотое кольцо» будет бороться за вхождение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Каждая страна мечтает о входе в список ЮНЕСКО. В России два объекта Татарстана вошли в этот список - Болгар и Свияжск. Мы решили, что в "Золотом кольце" нужно проделать ту же работу. Например, если маршрут получит сертификацию Совета Европы, начнут приезжать европейские туристы, потому что начнут доверять», - отметила она.

Чтобы попасть в «Золотое кольцо», город должен иметь объекты культурного наследия, православные объекты, музеи, народные ремесла. Кроме того, город должен быть благоустроен (парки, турмаршруты, театры, кинозалы), иметь отели всех уровней, меню на разных языках и т. д., уточнил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы Олег Рожнов. Кроме того, должно быть хорошее транспортное сообщение. «При выполнении этих условий мы готовы принять город-кандидат в список "Золотого кольца"», - заключил он.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2017 г. города «Золотого кольца» приняли 5 млн туристов. Сегодня в этот классический маршрут, охватывающий в основном города Владимиро-Суздальской Руси, входят восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. В числе дополнительных городов, на которые ориентируются туроператоры, - Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский и другие.

«Золотому кольцу» 50 лет