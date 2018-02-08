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Керлингисты из России одержали первую победу на Олимпиаде

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпиаде в Пхёнчхане обыграли норвежскую команду во втором матче турнира в дисциплине дабл-микст. Это первая победа российских керленгистов на Играх-2018.

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В первом матче смешанного турнира российская команда уступила американцам. В следующей игре россияне сыграют с командой Финляндии. Встреча начнется в 2.35 мск 9 февраля.

«Очень важная игра. Если бы проиграли, то не оставили бы себе шанса на ошибку. Очень важно было победить, мы настроились и сделали это», - рассказал ТАСС Крушельницкий.

Брызгалова назвала игру с американцами «игрой нервов». По ее словам, с норвежской командой игра складывалась спокойнее.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в статусе «олимпийских атлетов из России».