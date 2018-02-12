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Медведев утвердил проведение Всероссийских соревнований для не приглашенных в Пхёнчхан россиян

Российские спортсмены, не получившие приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, могут принять участие в открытых Всероссийских спортивных соревнованиях. Победители соревнований получат денежные премии: за золотую медаль выплатят 4 млн руб., за серебряную - 2,5 млн руб., за бронзовую - 1,7 млн руб.

Распоряжение о проведении таких соревнований подписал премьер Дмитрий Медведев. Копия документа размещена на сайте правительства.

В документе говорится, что Всероссийские спортивные соревнования будут проведены по тем видам спорта, по которым российские спортсмены не допущены к Олимпийским играм в Пхёнчхане. В частности, будут представлены такие спортивные дисциплины, как биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт. Для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата соревнования пройдут по таким дисциплинам, как хоккей-следж, лыжные гонки и биатлон, для слепых - по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.

«Я подписал постановление, которым Минспорту предписывается провести открытые спортивные соревнования по ряду как олимпийских, так и паралимпийских дисциплин с выплатой положенных вознаграждений», - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Медведев считает, что больше всех пострадали те, кого «под надуманным предлогом из-за разнузданной, по сути, политической кампании» не допустили до участия в Олимпиаде, передает его слова «Интерфакс».

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в зимней Олимпиаде не будут участвовать около 70 спортсменов в пяти видах спорта, а по Паралимпиаде - по трем дисциплинам. По его словам, эти соревнования проводятся для того, чтобы не получившие приглашения на Игры в Пхёнчхан российские спортсмены могли реализовать свой потенциал.

Как выглядит российский Дом спорта в Пхенчхане