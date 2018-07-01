Стиль жизни

Новости

Россия обыграла Испанию в матче ЧМ-2018

Футболисты сборной России обыграли команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в России. Победитель определился по итогам послематчевых пенальти.

Матч проходил на московском стадионе «Лужники». Первый тайм завершился со счетом 1:1. Счет на 11-й минуте открылся автоголом Сергея Игнашевича. Нападающий Артем Дзюба сравнял счет на 41-й минуте матча. В основное время больше никому не удалось забить гол.

После того как команды не выявили победителя в основное время, были назначены дополнительные 30 минут, которые тоже завершились ничьей.

Победитель определился по итогам послематчевых пенальти. Теперь Россия встретится 7 июля в Сочи с победителем встречи Дания – Хорватия, который определится позже в воскресенье.

На матч между сборными России и Испании пришли 78 000 человек при максимальной вместимости стадиона 81 000.

Эмоции болельщиков перед началом матча Россия-Испания