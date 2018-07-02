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Медведев оценил вклад Мутко в успешное выступление сборной на ЧМ-2018

Успешное выступление сборной России на чемпионате мира по футболу связано в том числе со спортивной политикой, которой ранее занимался Виталий Мутко, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

«Это результат работы, конечно, тренерского штаба, главного тренера, результат того, как была выстроена тактика игры, конечно, прекрасно слаженные действия наших игроков. Ну и этим много занимались и раньше – Виталий Леонтьевич [Мутко] много этому сил отдал в определенный период», – сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

В воскресенье, 1 июля, сборная России победила команду Испании по итогам серии послематчевых пенальти и вышла в 1/4 финала. Медведев смотрел матч на стадионе «Лужники». Председатель правительства отметил, что чемпионат продолжается, и пообещал болеть за сборную России и дальше. В следующем матче российская сборная встретится с командой Хорватии.

Мутко занимал должность министра спорта, а затем стал вице-премьером по спорту. В новом правительстве Мутко на посту вице-премьера отвечает за строительство, жилищную политику, городскую среду, развитие регионов, национальную политику и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Спортивная сфера отошла вице-премьеру Ольге Голодец.

Уволить Мутко после допингового скандала было невозможно, кроме того, чиновник обладает хорошим потенциалом. Так президент Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил назначение Мутко вице-премьером по строительству.

Ранее Медведев, комментируя свое предложение назначить Мутко ответственным за стройку, объяснил это решение в том числе тем, что Россия старается «никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами».

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