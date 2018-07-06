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Центральные улицы Москвы станут пешеходными в ночь на 8 июля

Центральные улицы Москвы станут пешеходными в ночь с субботы на воскресенье. Это связано с матчем между сборными России и Хорватии на чемпионате мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

Нельзя будет проехать по Тверской улице от Бульварного кольца, Моховой от Большой Никитской, Охотному ряду, Театральному проезду до Неглинной, а также по Ильинке и Варварке. Эти улицы будут закрыты для автомобилистов с 23.00 7 июля.

В субботу, 7 июля, сборная России сыграет с Хорватией в четвертфинале ЧМ-2018. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», трансляция начнется в 21.00 мск.

К этому матчу в Москве также откроется вторая фан-зона у стадиона «Спартак», где будет установлено восемь экранов. Главная фан-зона в столице расположена на Воробьевых горах, но власти Москвы рекомендовали болельщикам воздержаться от ее посещения в дни проведения особо популярных матчей.

Как на Воробьевых горах строили фан-зону к ЧМ-2018