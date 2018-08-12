Умер актер театра «Современник» Анатолий Узденский
На 67-м году жизни умер актер театра «Современник», народный артист России Анатолий Узденский. «Анатолий Ефимович ушел из жизни в Новосибирске. В "Современнике" начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы», — говорится в сообщении театра. Прощание и похороны пройдут в Москве.
Узденский играл на сцене «Современника» последние 13 лет. Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Три сестры», «Поздняя любовь». Узденский также играл в кино, на его счету более 50 фильмов и сериалов, например «Краткий курс счастливой жизни», «Назад в СССР», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».
Узденский родился 24 февраля 1952 г. в Павлодаре (Казахстан). Окончил Новосибирское театральное училище в 1975 г. После окончания училища работал в новосибирском драматическом театре «Старый дом» и санкт-петербургском «Театре на Литейном». В 1993 г. Узденский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 г. — народного артиста.