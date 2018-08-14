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Испанский гонщик Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы 1»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо принял решение, что покинет «Формулу 1» в конце текущего сезона. Его цитирует пресс-служба команды McLaren, за которую он выступал.

«После 17 чудесных лет в этом удивительном спорте мне пора меняться и двигаться дальше. Я наслаждался каждой минутой этих невероятных сезонов, и я не могу достаточно поблагодарить людей, которые внесли свой вклад, чтобы сделать их такими особенными», – заявил Алонсо. По его словам, он принял твердое решение об уходе несколько месяцев назад.

37-летний спортсмен не раскрывает, чем займется в будущем: «Посмотрим, что принесет будущее. Новые захватывающие вызовы не за горами».

Алонсо начал выступать в «Формуле 1» в 2001 г. В 2005 и 2006 гг. он стал чемпионом мира. Кроме того, он трижды на чемпионатах мира занимал второе место.

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