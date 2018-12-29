Церетели рассказал о реакции Путина на свою скульптуру
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели рассказал о реакции президента России Владимира Путина, который увидел свою скульптуру. «Для него это стало неожиданностью», – рассказал «РИА Новости» скульптор.
По словам Церетели, сейчас скульптура стоит в его музее-мастерской в Переделкине, но Путин увидел ее в галерее художника на Пречистенке. Церетели рассказал также, что решил создать скульптуру Путина давно, когда наблюдал за ним во время соревнований по дзюдо. «Он был в такой же одежде. Дети выступали, а мы обсуждали выступления. Анатолий Собчак еще был рядом, в качестве главного судьи», – отметил скульптор. Именно тогда он сделал первые наброски. Церетели считает, что тогда ему удалось «поймать характер Путина».
Скульптуру, посвященную Путину, Церетели создал еще в 2004 г., писал «Деловой Петербург». Она называется «В здоровом теле – здоровый дух». Художник также говорил, что готов в любое время передать свою скульптуру в дар Петербургу, отмечает газета.