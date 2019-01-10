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Конкурента гида Michelin купили россияне

Французский гид по ресторанам и отелям Gault & Millau сменил владельца — его за несколько миллионов евро приобрела семья из России, сообщил AFP прежний владелец компании Ком де Шеризе, не назвав покупателей. «Я продал 100% акций путеводителя русской семье», — сказал он. Точную сумму сделки он также не раскрыл.

Gault & Millau приобрела российская компания Holding NTI, председателем которой является Владислав Скворцов, и Жак Балли, который владеет лицензией гида в России и Белоруссии, а также консультировал «Газпром», пишет французская газета Liberation. Как утверждает издание, семья Скворцова связана с банком ВТБ.

Источник, близкий к Gault & Millau, подтвердил «Ведомостям» факт сделки. По его словам, все общение шло через Скворцова и россияне готовы вложить в бизнес «несколько миллионов евро». Кто конкретно купил гид, собеседник «Ведомостей» не уточнил.

Причину продажи Gault & Millau в разговоре с AFP де Шеризе объяснил тем, что на развитие гида нужны финансовые средства. Новым гендиректором Gault & Millau станет Жак Балли, который ранее занимал должность сопрезидента компании, а также работал в гастрономической группе Ducasse.

Gault & Millau появился во Франции в 1965 г. Его основали ресторанные критики Анри Го и Кристиан Мийо как конкурента гиду Michelin, который выходит с 1909 г. Gault & Millau оценивает рестораны в баллах, за которые затем присуждают колпаки. Michelin же присваивает ресторанам звезды.

В 2017 г. Gault & Millau появился в России. В дебютное издание вошли 50 ресторанов с авторской кухней и 80 заведений, которые составители гида называют pop-up – это как закусочные, так и дорогие рестораны. Лучшими ресторанами Москвы по версии Gault & Millau стали White Rabbit, Selfie и Savva. Они удостоились максимальной оценки – четырех поварских колпаков. По три колпака присудили ресторанам AQ Kitchen, Baccarat, Bjorn, Grand Cru by Quetglas, La Сolline, Maritozzo, Ovo by Cracco, Pinch, Semifreddo и Varvara.

Лучшие рестораны Москвы по версии гида Gault & Millau