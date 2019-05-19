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Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, выступавший на «Евровидении-2019», отметил предвзятое отношение к России на конкурсе. По его мнению, это сказывается на итогах голосования и не дает российским исполнителям занять первое место.

«Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами», – приводит слова Лазарева «РИА Новости». Певец добавил, что был «обласкан вниманием» публики, поэтому в этом плане ему не к чему придраться.

Финал «Евровидения-2019» состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев с песней Scream занял третье место, набрав 369 баллов. При этом после голосования профессионального жюри из других стран он занимал девятую строчку. Подняться на третье место певцу позволили результаты зрительского голосования.

Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. Второе место занял певец Махмуд из Италии.

Лазарев участвовал в «Евровидении» второй раз. В прошлый раз он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.

Победители «Евровидения-2019»