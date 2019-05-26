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Россия завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии, обыграв команду Чехии в матче за третье место. Победитель определился по итогам серии буллитов.

Встреча, которая проходила в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 в пользу России. В составе российской сборной в основное время шайбы забросили Михаил Григоренко (14-я минута) и Артем Анисимов (21). У чехов заброшенными шайбами отметились Михал Ржепик (14) и Доминик Кубалик (19).

Основное время игры завершилось вничью — 2:2, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказались россияне — победную шайбу забросил Илья Ковальчук.

Выигранные бронзовые медали стали для сборной России пятыми в истории чемпионатов мира по хоккею. В финале вечером 26 мая сыграют команды Канады и Финляндии.