Тарантино приедет в Москву для показа своего нового фильма

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Ozon начал тестировать новый способ доставки товаров

Интернет-магазин Ozon в тестовом режиме запустил услугу доставки заказов до двери, сообщается в его пресс-релизе. При оформлении доставки можно выбрать опцию «Оставить заказ у двери». Курьер, предварительно позвонив клиенту, оставит посылку в подъезде дома или у консьержа. Ожидать доставки в определенное время не придется: чтобы подтвердить факт доставки, курьер сделает фотографию посылки на месте, которая будет доступна в разделе «Мои заказы».

В тестировании участвует ограниченная выборка клиентов в Москве. Воспользоваться услугой могут те, кто внес предоплату за заказ. В посылке не должно быть свежих продуктов и товаров для здоровья.

Ozon понимает, что есть риск потери или кражи посылок, сообщил представитель компании изданию vc.ru. Участникам эксперимента ритейлер обещает возместить стоимость заказа, если посылка пропадет до прихода клиента, подчеркнул он.

В апреле Ozon отчитался о рекордном росте продаж за последние 10 лет. По его данным, оборот вырос на 73% до 42,5 млрд руб. с НДС. Без НДС показатель составил 37,4 млрд руб. Причиной роста интернет-магазин назвал «расширение ассортимента и повышение эффективности логистической инфраструктуры».