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ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают

Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом доля читающих остается стабильной в последние два года и составляет более половины всех опрошенных.

Респондентов спрашивали, помнят ли они, сколько книг прочитали за последние три месяца. Каждый второй (53%) смог назвать число, 42% опрошенных сказали, что не прочитали ни одной книги за этот период, остальные 5% затруднились ответить. Эти результаты близки к тем, что были получены два года назад. При этом по сравнению с данными 2014 г. доля читающих россиян увеличилась на 8 процентных пунктов (с 45%).

Женщины читают больше, чем мужчины, показал опрос. Больше всего читающих среди молодежи от 18 до 24 лет, меньше всего – среди населения старше 60 лет. Люди, учившиеся в вузах, читают чаще, чем получившие неполное среднее, среднее или среднее специальное образование. В среднем те, кто смог назвать число прочитанных книг за последние три месяца, прочитали за это время по пять произведений.

Вместе с тем опрос показал, что покупка книг более распространена среди россиян, чем их чтение. Подавляющее большинство опрошенных (88%) ответили, что когда-либо покупали книги. Каждый пятый россиянин (22%) покупал книги в течение последнего месяца, еще 15% – в течение 2–3 месяцев. Не покупают книги 11% респондентов, 1% затруднились ответить.

Наиболее популярны у россиян книги по истории, исторические романы, биографии. Им отдают предпочтение 30% читающих респондентов. Далее по популярности идут книги для детей, учебники, научная и профессиональная литература, словари, энциклопедии. Чуть менее популярны детективы, книги по домашнему хозяйству, приусадебному участку, полезные советы, фантастика, фэнтези, классическая русская и зарубежная литература.

Среди писателей россияне выделяют Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Михаила Лермонтова, Антона Чехова. Их произведения респонденты называли в числе недавно прочитанных.

Опрос был проведен 6 августа с помощью телефонного интервью. В нем принимали участие россияне старше 18 лет, были опрошены 1600 человек.