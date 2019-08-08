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В спа-центре Lotte Hotel Moscow открыли русскую баню

В Mandara Spa московского Lotte Hotel оборудовали русскую баню. Процедуры, которые дополнят действующее спа-меню, разработаны вместе с банщиками на основе классических банных ритуалов.

В Mandara Spa представлены процедуры и программы, сочетающие новые косметологические техники и традиционные методики разных культур. До этого основой спа-меню в Lotte Hotel были балийские процедуры, к ним давно хотели добавить традиционные русские, рассказал представитель отеля. Баню выбрали как самую известную из национальных традиций красоты и адаптировали ее с учетом привычек и пожеланий постоянных клиентов. «Во время парения в классической русской бане сохраняется стабильная температура прогрева, в рамках же нашей процедуры температуру можно регулировать, что делает парение более мягким и позволяет посещение даже для тех, кто с трудом переносит банные процедуры и высокие температуры. Процедура пользуется популярностью как среди русских, так и иностранных гостей, - первые высоко оценивают возможность посещения русской бани, не выезжая за пределы города, для вторых это новые впечатления от старинной русской традиции», - уточняют в Lotte Hotel.

Банные процедуры можно проходить вдвоем. Во время них не используется косметика, сопутствующие массаж и скраб делают с помощью составов на основе лаванды и меда, которые делают непосредственно перед процедурой. Стоимость процедур - 17 000 руб. для одного человека и 22 000 руб. для двоих.

Спа-центр Mandara Spa открылся в Lotte Hotel Moscow в 2010 г. Это первый и единственный спа-центр под этим брендом в России. Mandara Spa включает четыре процедурных кабинета, зону релаксации, две сауны и бассейн. Стоимость процедур начинается от 6500 руб.