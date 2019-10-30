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Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг отказалась принять премию Северного совета в области охраны окружающей среды. Об этом активистка сообщила на своей странице в Instagram.

«Движение за климат не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к современной науке», – написала Тунберг, поблагодарив Северный совет за оказанную «огромную честь».

Премия межпарламентской организации стран северной Европы вручалась в Стокгольме 29 октября. Ежегодно Северный совет присуждает награды за достижения в области литературы, кино, музыки и экологии. На премию Тунберг выдвинули Норвегия и Швеция. Размер премии в каждой номинации составляет 350 000 датских крон ($52 000).

Грета Тунберг получила известность после проведения забастовки у здания парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату. За это ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

23 сентября Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. В Нью-Йорк Тунберг приплыла из Европы на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Ее выступление вызвало широкий общественный резонанс.

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