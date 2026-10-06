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Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Татьяна Мозолевская

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Нигерии со счетом 3:3 в товарищеском матче. Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 40 126 зрителей. Об этом сообщили в официальном аккаунте сборной России по футболу.

В составе российской сборной голы забили Лечи Садулаев на 30-й минуте, Матвей Кисляк – на второй добавленной к первому тайму минуте и Алексей Миранчук – на 54-й.

У сборной Нигерии отличились Келечи Ихеаначо на 10-й минуте, Питер Эдокполор – на 78-й и Акор Адамс, сравнявший счет на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

3 октября российские футболисты победила команду Намибии со счетом 6:0 в товарищеском матче. 29 сентября российская команда обыграла сборную Ирана в товарищеском матче со счетом 2:0, оба мяча забил Александр Головин. Эта победа стала для команды Валерия Карпина третьей подряд. До этого сборная с одинаковым счетом 3:0 победила Тринидад и Тобаго и Буркина-Фасо.

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