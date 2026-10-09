Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,667-0,1%BSPBP33,3+1,52%MGTS1 436+0,28%IMOEX2 313,88+0,07%RTSI853,31+0,06%RGBI110,52-0,14%RGBITR760,53-0,1%
Главная / Стиль жизни /

Российские гимнасты могут пропустить чемпионат мира из-за отсутствия виз

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды), поскольку за два дня до запланированного вылета не получили визы. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР), передает ТАСС.

По данным федерации, задержка с выдачей виз ставит под угрозу участие российской сборной в отборе на Олимпийские игры 2028 г. Все спортсмены прошли отбор и включены в официальные заявочные списки Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). С 30 сентября по 5 октября они подали полный комплект документов, однако по состоянию на 9 октября сроки выдачи виз остаются неизвестными.

Вылет сборной запланирован в ночь на 12 октября. Официальные тренировки начнутся 13 октября. В ФГР отметили, что дальнейшая задержка может помешать спортсменам своевременно прибыть к месту проведения соревнований.

Федерация уведомила World Gymnastics о сложившейся ситуации и продолжает работу над решением визового вопроса совместно с МИД РФ и президентом международной федерации Моринари Ватанабэ.

Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. По итогам командных соревнований три лучшие сборные среди мужчин и женщин получат путевки на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе.

18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к выступлениям на международных турнирах с флагом и гимном. 27 сентября российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль этапа Кубка Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже в упражнениях на кольцах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте