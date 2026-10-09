Российские гимнасты могут пропустить чемпионат мира из-за отсутствия виз

По данным федерации, задержка с выдачей виз ставит под угрозу участие российской сборной в отборе на Олимпийские игры 2028 г. Все спортсмены прошли отбор и включены в официальные заявочные списки Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). С 30 сентября по 5 октября они подали полный комплект документов, однако по состоянию на 9 октября сроки выдачи виз остаются неизвестными.