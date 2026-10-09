Российские гимнасты могут пропустить чемпионат мира из-за отсутствия виз
Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды), поскольку за два дня до запланированного вылета не получили визы. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР), передает ТАСС.
По данным федерации, задержка с выдачей виз ставит под угрозу участие российской сборной в отборе на Олимпийские игры 2028 г. Все спортсмены прошли отбор и включены в официальные заявочные списки Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). С 30 сентября по 5 октября они подали полный комплект документов, однако по состоянию на 9 октября сроки выдачи виз остаются неизвестными.
Вылет сборной запланирован в ночь на 12 октября. Официальные тренировки начнутся 13 октября. В ФГР отметили, что дальнейшая задержка может помешать спортсменам своевременно прибыть к месту проведения соревнований.
Федерация уведомила World Gymnastics о сложившейся ситуации и продолжает работу над решением визового вопроса совместно с МИД РФ и президентом международной федерации Моринари Ватанабэ.
Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. По итогам командных соревнований три лучшие сборные среди мужчин и женщин получат путевки на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе.
18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к выступлениям на международных турнирах с флагом и гимном. 27 сентября российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль этапа Кубка Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже в упражнениях на кольцах.