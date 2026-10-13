В Британии снимут документальный фильм о создательнице романов про Гарри Поттера

С конца 2010-х Роулинг оказывается в центре скандалов в связи с ее участием в онлайн-дискуссиях. В частности, она поддерживала высказывания, критикующие трансгендеров (движение ЛГБТ считается экстремистским и запрещено в РФ). Роулинг также выступила в защиту британской исследовательницы Майи Форстейтер, потерявшей работу из-за трансфобных комментариев в соцсетях. В одном из эссе она объяснила, что таким образом ущемляются права женщин.