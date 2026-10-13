В Британии снимут документальный фильм о создательнице романов про Гарри Поттера

В Британии снимут документальный фильм о создательнице романов про Гарри ПоттераКартина расскажет о жизни и творчестве Джоан Роулинг
Британская телерадиокомпания BBC снимет документальный фильм про писательницу Джоан Роулинг, написавшую серию романов о Гарри Поттере. Об этом сообщило издание Deadline.
Картина расскажет о стремительном взлете писательницы, ее культурном влиянии и «спорном наследии». Фильм будет состоять из двух серий. Первая серия будет посвящена созданию «Гарри Поттера» и успехе произведений. Вторая серия будет посвящена ее выступлениям по вопросам феминизма, свободы слова, гендерной идентичности и др.
Роулинг 61 год. Она стала известна благодаря своей серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Успех пришел с первой работы Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», которая стала бестселлером в Великобритании и США. Впоследствии серия романов сделала ее первой писательницей-миллиардером.
С конца 2010-х Роулинг оказывается в центре скандалов в связи с ее участием в онлайн-дискуссиях. В частности, она поддерживала высказывания, критикующие трансгендеров (движение ЛГБТ считается экстремистским и запрещено в РФ). Роулинг также выступила в защиту британской исследовательницы Майи Форстейтер, потерявшей работу из-за трансфобных комментариев в соцсетях. В одном из эссе она объяснила, что таким образом ущемляются права женщин.
«Ведомости» писали, что Роулинг столкнулась с «отменой» в американском и британском сообществах. Тогда исполнители ролей Гарри Поттера, Гермионы Грэнджер и Рона Уизли – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт – в ответ поддержали трансгендеров. А исполнитель роли Хагрида Робби Колтрейн поддержал Роулинг.