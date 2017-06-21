Поправки в Трудовой кодекс – не в пользу работников

Алексей Таранин

Владимир Путин в понедельник подписал закон о поправках в Трудовой кодекс (ТК). Теперь работа по выходным и праздникам не будет учитываться как сверхурочная, потому что она и так оплачивается по двойному тарифу. Если сотруднику пришлось трудиться в праздник, ему оплатят только реально отработанные часы, а не весь день. В ТК добавился новый пункт о ненормированном графике и обеденном перерыве для сотрудников с сокращенным рабочим днем. Этот закон в 2016 г. был разработан Министерством труда, которое предложило включить советские акты учета рабочего времени в современном варианте ТК. Все эти изменения – часть работы по улучшению трудового права и борьбе с разночтениями, говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. Однако многие из нововведений явно не в пользу работников, отмечают юристы, опрошенные «Ведомостями».

Вместо дня – часы

Раньше работа в выходные и праздники оплачивалась по двойному тарифу или компенсировалась дополнительным выходным. И часто велись споры, как платить сотруднику, который работает сверхурочно, например, вместо положенной 8-часовой смены – 10–12 часов, рассказывает Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав. Работодателям раньше фактически приходилось платить дважды за отработанное время: и как за работы в выходные, и как за сверхурочные, поясняет Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права «Хренов и партнеры». Теперь же согласно поправкам в ст. 152 ТК работа в выходные и праздники не учитывается при подсчете сверхурочных. А поправки в ст. 153 уточняют: если часть смены приходится на праздник или выходной, надо платить только за часы, приходящиеся на этот день. То есть вместо потерянного выходного работнику будут компенсировать только потерянные часы, говорит Николаенко. Это позволит работодателям экономить на оплате сверхурочных, считает она. А работники проиграют в деньгах при переработках. Людей будут срывать на несколько часов в выходной, а день все равно будет потерян, говорит Николаенко. Сверхурочную работу российские работодатели часто вовсе не учитывают и не оплачивают, а работники это терпят, знает Герасимова. Жаловаться на недоплату они начинают только после увольнения, а срок давности обращений с жалобами на такие нарушения в трудинспекцию – три месяца. Поэтому многие не могут получить компенсацию полностью, если им недоплачивали много лет, говорит Герасимова.