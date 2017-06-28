Всегда на связи

Собеседования о приеме на работу все чаще проходят в мессенджерах. Это удобно и рекрутерам, и кандидатам

Нормы этикета для собеседований по мессенджеру только появляются Аднрей Гордеев / Ведомости

Любой работодатель не любит, когда кандидаты слишком медленно отвечают на электронные письма или звонки. Рекрутеры давно это поняли и стали искать новые способы проведения первичных собеседований и отсева соискателей. Решение подбросила сама жизнь – едва появилась моментальная связь через мессенджер, как рекрутеры сообразили, что это именно тот инструмент, который больше всего устроит и работодателей, и самих кандидатов.

«Люди не хотят тратить 10 минут на разговор по телефону, если они могут быстро ответить на вопросы, набрав текстовое сообщение», – говорит генеральный директор кадрового агентства Aegis Worldwide Кирби Канифф. Когда рекрутеры Aegis заметили, что на их звонки стало отвечать меньше кандидатов, в компании решили попробовать текстовые сообщения. С марта этого года Aegis использует приложение Canvas – мессенджер, разработанный Canvas Talent для проведения собеседований с кандидатами на трудоустройство. Приложение содержит готовые вопросы, например «Что вас мотивирует?». Программа анализирует ответы кандидатов, а рекрутеры могут ставить им оценки, видимые для работодателя. Они также делятся записями интервью со своими коллегами. Использование Canvas обходится работодателям примерно в $300 за каждого сотрудника кадровой службы.