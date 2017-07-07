Как лондонский юрист запустила нишевой стартап в банковской сфере

Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Найти свою нишу

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Программный продукт, который разрабатывает Taina, даст компьютерам возможность читать и оценивать правильность заполнения требуемых форм налоговой отчетности в любых форматах, в том числе написанных от руки Freepick

Мария Скотт всегда говорила друзьям, что ей нравится все, что связано с выплатой налогов. Такую фразу услышишь нечасто, но Скотт действительно любила этот предмет, когда изучала право в Университете Кента. Именно склонность к этой специализации и профессиональные знания привели к тому, что Скотт уволилась из банка JPMorgan и занялась запуском собственной компании Taina Technologies – стартапа по разработке технологий, которые помогают финансовым организациям выполнять требования регуляторов. Taina разрабатывает софт, который за считанные секунды позволяет банкам проверять формы налоговой отчетности на соответствие требованиям регуляторов.

Правила предоставления налоговой отчетности по зарубежным счетам в США и стандарты отчетности в других странах направлены на борьбу с уклонением от налогов. Программный продукт, который разрабатывает Taina, даст компьютерам возможность читать и оценивать правильность заполнения требуемых форм налоговой отчетности в любых форматах, в том числе написанных от руки.