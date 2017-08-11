Как стартапы зарабатывают на сервисах для родителей
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Американка Линн Перкинс основала компанию UrbanSitter в 2011 г. Мобильное приложение, которое она создала, связывает родителей с бебиситтерами. Перкинс раньше работала в инвестиционно-банковской компании. В 2008 г. она родила близнецов и столкнулась с тем, что няни часто подводят молодых мам, отменяя договоренности в последний момент. Тогда Перкинс изучила сервисы типа OpenTable, рекомендующие заведения и услуги на основе отзывов других пользователей, и задумалась, нельзя ли применить такую же модель для услуг нянь. Она говорит, что UrbanSitter завоевал доверие родителей именно благодаря отзывам пользователей, а также автоматическим и ручным проверкам.
Все, кто предлагает свои услуги в качестве нянь через UrbanSitter, должны указывать свой ID (удостоверение личности), а приложение проводит его проверку по разным базам данных, в том числе по базе данных о лицах, совершивших преступления сексуального характера и другие правонарушения. Кроме того, UrbanSitter анализирует профили бебиситтеров в социальных сетях.
Месячная подписка на UrbanSitter обходится родителям в $19,95, годовая – в $99,95. Есть вариант получения разового доступа на месяц за $34,95. Оплата услуг нянь проходит через сайт. По словам Перкинс, UrbanSitter приносит прибыль в 10 городах США и только что начал работать еще в пяти.
Форум для обмена опытом
Первые сайты для родителей, такие как Mumsnet в Великобритании и BabyCenter в США, появились еще на рубеже тысячелетий, поразив воображение поколения Х – тех, кто родился в период с 1965 по 1980 г. Такие сайты доминировали более десятилетия. Например, британский сайт для родителей Mumsnet был запущен Джастин Робертс и Кэрри Лонгтон в 2000 г. Обе основательницы проекта раньше работали в медиа и разбирались в создании контента, им быстро удалось превратить Mumsnet в популярную интернет-площадку, где родители могли обменяться опытом и пообщаться.
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