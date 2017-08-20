Как повысить производительность труда с помощью музыки

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Организация музыкального сопровождения работы в офисе сопряжена с некоторыми трудностями FREEPICK

Организация PRS for Music, собирающая авторские отчисления для британских композиторов и авторов песен, в 2016 г. выдала офисам 27 000 лицензий на воспроизведение музыкальных записей: пабам, магазинам, салонам красоты и парикмахерским, а также офисам. И это число растет.

Организация музыкального сопровождения работы в офисе сопряжена с некоторыми трудностями. Вряд ли многих обрадует перспектива работать под звуки Iron Maiden или под безжалостно-веселую «попсу», заставляющую стучать по клавишам компьютера еще быстрее.

Консультант Аннели Хааке в 2010 г. опубликовала докторскую диссертацию о музыке в офисах, первую в подобном роде. Она опросила почти 300 сотрудников разных организаций.

«Многие участники опроса говорили, что музыка в офисе очень важна: она создает настроение, вдохновляет и помогает отвлечься от других звуковых раздражителей, управлять мыслительным процессом и справляться со скучными заданиями, – рассказывает Хааке. – Однако принуждение к прослушиванию музыки во время работы может вызвать раздражение и стресс».