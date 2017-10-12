Воровал или не воровал бывший коммерческий директор «Мираторга»
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Летом этого года следственное управление УМВД России по городскому округу Домодедово возбудило уголовное дело по ст. 201 ч. 2 УК РФ (злоупотребление полномочиями) против бывшего коммерческого директора ТК «Мираторг» Юлии Аксеновой. Аксенова проработала в «Мираторге» 12 лет, из них последние семь – в должности коммерческого директора ТК «Мираторг», и занималась оптовой продажей мяса, в том числе сторонним мясокомбинатам и на экспорт. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Аксенову подозревают в том, что с конца 2015 г. по 1 апреля 2017 г. она продавала мясо по цене ниже рыночной четырем компаниям. Они не были напрямую связаны c Аксеновой, но имели отношение к нескольким бывшим сотрудникам «Мираторга», которые ранее работали под руководством Аксеновой, но потом уволились, рассказывает человек, знакомый с материалами следствия. Компании покупали мясо по заниженной цене на эксклюзивных условиях, получая преференции в логистике и объемах. Затем товар перепродавался действующим клиентам «Мираторга», говорит собеседник «Ведомостей». Согласно постановлению УМВД, ущерб «Мираторга» составил 11,6 млн руб.
Адвокат Аксеновой Вадим Логинов подал домодедовскому городскому прокурору жалобу на незаконное и необоснованное постановление о возбуждении уголовного дела. «Ведомостям» удалось ознакомиться с этой жалобой и получить комментарии у Аксеновой и ее адвоката. Представитель прокуратуры Московской области подтвердил получение письма адвоката Логинова, но от дальнейших комментариев отказался.
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