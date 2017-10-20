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Энн Кадет
Предпринимательство
Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Кофе по-мексикански

Как официант из Мексики открыл собственное кафе в Бруклине

До этого он 25 лет работал в нью-йоркских заведениях общепита

Педро Моралес работал официантом в кафетерии Cobble Hill Coffee Shop в Бруклине и прекрасно выполнял свою работу. Даже если в заведении царила суматоха, он улыбался и был спокоен, хладнокровно справляясь с наплывом посетителей. Моралес помнил, какой кофе предпочитает каждый из постоянных клиентов. Когда этим летом он уволился из Cobble Hill, многие почувствовали, что заведение стало другим.

Уйдя с работы, Моралес открыл собственный кафетерий в бруклинском районе Грейвсенд. Это рискованный шаг – с каждым годом подобных заведений становится все меньше. Как удается выживать и развиваться заведению Моралеса?

Со старой работы

В новом кафетерии Моралеса AVP Coffee Shop всего 24 места. Интерьер самый обычный: принты в рамках, темные диваны, мятные леденцы на стойке. К стене – на счастье – приклеены четыре двухдолларовые купюры. По радио звучит легкая музыка. Меню нового кафетерия также предельно простое: есть обед с рубленым бифштексом за $11,95 и салат цезарь за $8,25. Среди десертов – рисовый пудинг и желе.

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