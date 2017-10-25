Слово «блокчейн» в резюме поднимает цену специалиста на 25%

Работодатели готовы нанимать специалистов по блокчейну за 400 000 руб. в месяц, хотя мало кто знает, за что им столько платить

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А. Таранин

Денис Глазков три месяца назад разместил резюме на сайте HeadHunter, указав желаемую должность и зарплату – разработчик блокчейн-решений с окладом от 400 000 руб. Телефон его разрывался от звонков работодателей – иногда звонили по три раза за день, но по-настоящему интересных предложений было немного, рассказывает он. Чаще всего звонили из стартапов – нужен был разработчик для первичного размещения криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Обращались и рекрутеры из крупных банков, но часто не могли четко объяснить, для каких задач его хотят нанять, замечает Глазков. Иногда выяснялось, что нужен вовсе не технарь, а маркетолог для продвижения проектов, связанных с криптовалютой. Работу он нашел довольно быстро в технологическом стартапе.

С начала 2017 г. на портале HeadHunter работодатели разместили 484 вакансии для специалистов по блокчейну – в 2016 г. таких предложений не было вообще. Людей с нужной квалификацией и опытом на российском рынке единицы и компании – в основном банки – готовы заманивать их зарплатами в 200 000–400 000 руб., по словам специалиста по подбору персонала IT-департамента агентства «Юнити» Виктории Павловой.

Если раньше на 90% вакансий в России, связанных с блокчейном, искали разработчиков, то сегодня до 40% вакансий адресованы тем, кто будет продвигать ICO, – маркетологам, SMM-менеджерам, PR-специалистам и копирайтерам, говорит Антон Дзядковский, сооснователь компании Micromoney International.

Слово «блокчейн» в резюме сейчас может повысить цену специалиста на 25%, замечает Анастасия Овчаренко, руководитель департамента по подбору персонала для IT-агентства «Контакт». То же самое недавно происходило с программистами big data и алгоритмов нейросетей: эти слова удваивали их оклады, говорит она. Профессиональных стандартов для специалистов по блокчейну нет и в ближайшее время не предвидится, полагает замминистра труда Любовь Ельцова.