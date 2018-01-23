Как компании должны реагировать на самоубийство на работе

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Варвара Гранкова

По мере роста общего числа самоубийств в США растет и их количество на работе. По данным минтруда США, в 2016 г. на работе покончил с собой 291 человек – это самый высокий показатель за 25-летнюю историю наблюдений. Всего самоубийств в США в 2016 г. совершено почти 45 000, на 35% больше, чем в 2005 г. Одна из причин такого быстрого роста – самоубийства стали чаще попадать в статистику в качестве причины смерти, прежде подобные факты предпочитали скрывать.

Самоубийство на работе травмирует коллег самоубийцы, может вызывать у них чувство вины или гнев, что плохо сказывается на производительности труда. Руководителям приходится брать в расчет такие риски, а значит, нанимать консультантов, чтобы учить менеджеров распознавать тревожные сигналы. Нужно насторожиться, если характер сотрудника резко меняется или если он перестает следить за собой, указывает Ларри Бартон, консультант компаний из списка Fortune 500; стоит обращать внимание и на фразы типа «без меня мир станет лучше». Но если самоубийство все-таки произошло, сотрудникам, особенно тем, кто стал свидетелем трагедии, нужны программы психологической помощи. В 2017 г. к Бартону обращались за консультациями в связи с попытками самоубийства на работе 47 раз – в 2016 г. таких обращений было всего 23.

В августе 2015 г. 23-летний сотрудник лондонской штаб-квартиры PwC Джошуа Джонс бросился с крыши офиса. Свидетели, коллеги погибшего, то и дело принимались плакать прямо на рабочих местах, рассказывает Сара Черчман из службы персонала PwC, а некоторые не могли прийти на работу и компания наняла консультантов, чтобы успокоить их. После этого случая PwC стала помогать сотрудникам делиться историями о депрессивных и тревожных состояниях и запустила приложение, как получить психологическую помощь. PwC планирует обучить 5000 менеджеров распознаванию тревожных признаков у сотрудников и тому, как правильно предлагать помощь в таких случаях.

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