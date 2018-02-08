Как заработать сотни миллионов на уроках английского
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Рынок услуг онлайн-обучения иностранным языкам в Китае оценивается в $4,5 млрд, и конкуренция на нем очень велика. Однако основательницу сервиса VIPKid Синди Ми это не пугает. Целевая аудитория VIPKid – десятки миллионов китайских детей и подростков в возрасте от четырех до 12 лет. Сервис предлагает онлайн-обучение английскому языку в режиме реального времени, связывая китайских учеников с преподавателями из США и Канады. Индивидуальный видеоурок продолжительностью 30 мин, построенный преимущественно по американским программам, обходится ученику в 130 юаней (чуть больше $20). Спрос на такие услуги в Китае сейчас огромен, и VIPKid быстро растет. Компания была основана в 2013 г., а в 2016 г. выручка VIPKid составила 2 млрд юаней ($318 млн), в 2017 г. – 5 млрд юаней ($795 млн).
В августе прошлого года компания Ми завершила очередной раунд привлечения инвестиций. Она получила $200 млн и сейчас оценивается более чем в $1 млрд. «С помощью технологий мы радикально преобразили процесс обучения детей», – говорит предпринимательница.
Привычка учиться
Ми начала изучать английский язык самостоятельно в возрасте 13 лет. Когда ей было 14 лет, ее семья переехала из окрестностей Пекина в Харбин. В новой школе у Ми не сложились отношения с учителем математики. По словам Ми, этот конфликт придал ей решимости в будущем самой стать преподавателем, чтобы прививать детям любовь к учебе.
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