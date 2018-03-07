Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4522 от 07.03.2018 под заголовком: Старикам здесь не место

Два отвергнутых 50-летних соискателя подали в суд на PwC

Они считают, что компания нарушила их права
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Сотни крупных компаний каждый год посылают своих представителей в кампусы университетов, чтобы найти работников на позиции начального уровня. Это снижает шансы на трудоустройство людей старше 40 лет, утверждают два соискателя, которые не получили работу в PricewaterhouseCoopers (PwC) и подали соответствующий иск в суд Сан-Франциско. Обоим кандидатам около 50 лет, и они утверждают, что за последние четыре года благодаря подбору персонала на университетских карьерных ярмарках и вузовских сайтах PwC поставила в невыгодное положение 14 000 соискателей старшего возраста. В некоторые свои подразделения аудиторская компания нанимает слишком много молодых сотрудников, направляет соискателей более зрелого возраста на сезонные позиции и вакансии с частичной занятостью, а также «формирует рабочую среду, где возраст имеет значение и молодость высоко ценится», говорится в иске.

Представители PwC утверждают, что компания обращает внимание в первую очередь на заслуги соискателей, а поиск специалистов начального уровня в кампусах – эффективный подход, который использует большинство крупных работодателей. Эмили Никлин, адвокат из фирмы Kirkland & Ellis, представляющей интересы PwC, заявила, что компания ежегодно получает резюме от 300 000 американцев и нанимает менее 5% этих соискателей. Решение о приеме на работу не связано с возрастом претендентов, уверяет Никлин, а утверждения, что соискателям старшего возраста отказывают в полной занятости, не соответствуют действительности.

Демографический конфликт

Такие компании, как PwC, Accenture и McKinsey, входят в число крупнейших работодателей, которые нанимают выпускников финансовых и бухгалтерских факультетов университетов и программ MBA. PwC – один из главных рекрутеров для выпускников элитных бизнес-школ, таких как Booth School of Business Университета Чикаго и Tepper School of Business университета Carnegie Mellon. По данным опроса, проведенного в 2017 г. консалтинговой фирмой Universum, благодаря своей корпоративной культуре и возможностям карьерного роста PwC вошла в топ-25 самых привлекательных работодателей.

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